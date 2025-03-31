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Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 23:51
Kocaelispor, Sakaryaspor'u 3-1 ile Geçti

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'de Önemli Bir Zafer Elde Etti

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor, evinde Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 3-1 galip ayrılan Kocaelispor, taraftarlarının desteğiyle önemli bir galibiyet elde etti.

Taraftar Desteği

Maçta 33 bin 200 biletli taraftar, Kocaelispor'un zaferine tanıklık etmek için stadyumu doldurdu. Efsane bir atmosferin hâkim olduğu bu karşılaşmada, taraftarların coşkusu galibiyette büyük rol oynadı.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor, Yıldızentegre Kocaeli Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor, Yıldızentegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Taraftarlar takımlarını destekledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor, Yıldızentegre Kocaeli Stadyumu'nda...

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Kocaelispor ile Sakaryaspor, Yıldızentegre Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Taraftarlar takımlarını destekledi.

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