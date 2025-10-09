Kocaelispor Stadına "Turka Araç Muayene" İsim Sponsorluğu

Kocaelispor Kulübü, stat isim sponsorluğu sözleşmesini Turka Araç Muayene ile imzaladı. Anlaşma kapsamında Kocaeli Stadyumu'nun adı sezon sonuna kadar "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" olarak kullanılacak.

İmza Töreni ve Katılımcılar

Statta düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Recep Durul, Turka Araç Muayene İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ile kulüp ve firma yöneticileri katıldı.

Durul: "Milyonların Kalbine Atılacak Bir İmza"

Törende konuşan Recep Durul, kurumlarda sürdürülebilirlik ve kurumsallığın güçlü iradeyle ortaya çıktığını belirtti. Durul, stat sponsorluğunun hem Kocaelispor'un hem de Turka marka değerini artıracağını vurgulayarak şunları söyledi: "Bu imza, sadece iki kurum arasındaki anlaşma değil aynı zamanda milyonlarca taraftarın kalbine atılacak bir imza. Bundan dolayı da sadece etki alanının bir sözleşmeden ibaret olmadığını, ekonomik anlamda da spor ekonomisine ve ülke ekonomisine de yansımalarını hep birlikte yaşayıp göreceğiz."

Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a Kocaelispor'un gelişmesi için yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek, kulübün finansal olarak güçlendikçe Süper Lig yolculuğunda daha emin adımlarla ilerleyeceğini ifade etti: "Kocaelispor finansal olarak güçlendikçe, yolculuğuna Süper Lig'de daha da emin adımlarla güçlenerek devam edecek. İnşallah sportif başarılar arttıkça çevresel çekim gücümüz de artmaya devam edecek."

Turka: "Hedefimiz Kocaelispor'un Gelişimine Katkı Sağlamak"

Serhan Salman, Turka Araç Muayene adına yaptığı açıklamada en büyük temennilerinin Kocaelispor'un Süper Lig'de başarılı olması olduğunu söyleyerek, "Turka olarak dinamizmi, kararlılığı ve mücadele ruhuyla Kocaelispor'un marka değerlerimizle örtüştüğünü gördük ve Kocaelispor'un kazanacağı başarılarda yanında olmak ve bu yolda birlikte yürümek istedik" ifadelerini kullandı.

Salman, anlaşmanın Kocaeli şehriyle ve Kocaelispor camiasıyla kurulan güçlü bağın somut göstergesi olduğunu belirterek, "Bu iş birliğiyle hedefimiz sadece sahada değil, saha dışında da değer üretmek, Kocaelispor'un gelişimine katkı sağlamak ve taraftarının da gururla sahip çıkacağı işbirliğine başlamak" dedi. Salman ayrıca yerel kalkınmayı destekleyen uzun vadeli projelere öncelik verdiklerini vurguladı.

Salman, stadyum isminin bundan böyle "Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu" olacağını açıklayarak devamında şu bilgileri paylaştı: "14 Ekim Salı akşamı burada büyük bir heyecana hep beraber şahitlik edeceğiz. A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan ile Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Daha sonra da Kocaelispor'umuz Süper Lig'in 10'uncu haftasında Alanyaspor ile de Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak."

Sözleşme ve Gelecek Beklentileri

Konuşmaların ardından 2025-2026 sezonunu kapsayan stat isim sponsorluk sözleşmesi imzalandı. Taraflar, anlaşmanın Kocaelispor'un geleceğine, Kocaeli'ye ve bölgede yetişecek sporcuların gelişimine katkı sağlayacağı umudunu paylaştı.

Milli Maç ve Taraftar Düzenlemeleri

İmza töreni sonrası bir gazetecinin, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 14 Ekim Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maça ilişkin sorusunu yanıtlayan Recep Durul, Kocaeli'nin yeni stadında ilk kez milli maça ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ve müsabakada taraftarla Filistin ile ilgili çalışma yapmayı düşündüklerini söyledi.

Durul, özellikle Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın büyük destek vermek istediğini belirterek federasyondan 2 bin bilet talep ettiklerini, ancak diğer şehirlerde uygulanan kuralların dışında bir uygulama yapılamayacağı yönünde cevap aldıklarını ifade etti: "Şartları zorlayacaklar. Bakalım ne yapabilirler. Sanırım bugün, yarın bir cevap gelecek. Onun ötesinde büyük heyecan var. Şehrimiz mutlu olacak."

Kocaelispor Kulübü, stat isim sponsorluğu konusunda Turka Araç Muayene ile sözleşme imzaladı. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Kocaelispor Başkanı Recep Durul (solda) ve firma icra kurulu üyesi Serhan Salman (sağda) katıldı.