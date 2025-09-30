Kocaelispor, Süper Lig'de Galibiyet Hasreti

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'de 7 haftada 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı; 4 Ekim'de ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 10:48
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona beklenen başlangıcı yapamadı.

Transferler ve teknik kadro

Körfez temsilcisi, 16 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlıyor. Takımın başına Teknik direktör Selçuk İnan'ı getiren Kocaelispor, transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu kattı.

Ancak yeşil-siyahlı ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.

Performans istatistikleri

Ligde çıktığı 7 maçta Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Takım şu anda ligin son sırasında yer alıyor.

Gelecek maç

Kocaelispor, 4 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, ikas Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

