Kocaelispor, Süper Lig'de Galibiyet Hasreti
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Kocaelispor, sezona beklenen başlangıcı yapamadı.
Transferler ve teknik kadro
Körfez temsilcisi, 16 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'de kalıcı olmayı amaçlıyor. Takımın başına Teknik direktör Selçuk İnan'ı getiren Kocaelispor, transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu kattı.
Ancak yeşil-siyahlı ekip, aldığı sonuçlarla taraftarını mutlu edemedi.
Performans istatistikleri
Ligde çıktığı 7 maçta Kocaelispor, rakip fileleri 4 kez havalandırırken kalesinde 12 gol gördü. Takım şu anda ligin son sırasında yer alıyor.
Gelecek maç
Kocaelispor, 4 Ekim Cumartesi günü ikas Eyüpspor'u konuk edecek. Yeşil-siyahlı ekip, ikas Eyüpspor'u mağlup ederek ligde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor.