Kocaelispor Süper Lig Hedefiyle Yola Devam Ediyor

Kocaelispor'un Liderlik İddiası

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'deki liderliğini koruma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam, takımının mevcut durumunu değerlendirerek, "16 puanla ligin lideri olmamız bence güzel bir tablodur" dedi.

Sezon Başındaki Olumsuzluklar

Basın toplantısını, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda gerçekleştiren Sağlam, sezon başında yaşanan sıkıntılara rağmen, takımlarının şu anda lider durumda olduğunu vurguladı. Kocaelispor'un hedefinin şampiyonluk ve Süper Lig olduğunu ifade etti.

İyi Bir Başlangıç ve Transfer Dönemi

Sağlam, transfer dönemini verimli geçirdiklerini ve güçlü bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Pendikspor maçıyla başlayan serimiz, Amed ve Manisa galibiyetleriyle devam etti. Ancak Çorum maçında hakem hatasını da unutmamak gerekli" dedi.

Zorluklar ve Birlikteliğin Önemi

Takımın, sakatlıklar nedeniyle eksik olduğunu sözlerine ekleyen Sağlam, "Bunlara rağmen 16 puanla ligdeki liderliğimiz önemli bir başarıdır. Zorlu bir rekabetin içindeyiz ve rakipler de Süper Lig hedefi peşinde" şeklinde konuştu. Takım içerisindeki birlikteliği, kentin geneline yayarak destek beklediklerini ifade etti.

Sosyal Medya ve Oyunculara Destek

Sağlam, sosyal medyadaki paylaşımlara da değinerek, tüm oyuncularının değerli olduğunu vurguladı. "Hepsi bu şanlı armayla bezenmiş Kocaelispor formasını giyiyor ve camiamızı temsil ediyor" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.