Kocaelispor Taraftarına Sosyal Sorumluluk Ödülü: Türkiye‑Gürcistan Koreografisiyle Birlik

Kocaelispor taraftarı, Türkiye‑Gürcistan maçındaki kaptan koreografisiyle ekim ayı Fair Play ve Sosyal Sorumluluk ödülüne layık görüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 16:44
Kocaelispor Taraftarına Sosyal Sorumluluk Ödülü

Kocaelispor taraftarı, Türkiye - Gürcistan maçında sergilediği koreografiyle ekim ayı Sosyal Sorumluluk ödülüne layık görüldü. Taraftarın birlik mesajı, hem saha içinde hem saha dışında takdir topladı.

Ödülü Veren Kurul ve Amaç

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play’i teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. Bu kapsamda Kocaelispor taraftarı, ödüle layık görülen isimlerden biri oldu.

Koreografinin İçeriği ve Önemi

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda oynanan Türkiye - Gürcistan maçında Kocaelispor taraftarı, futbol, basketbol ve voleybol milli takım kaptanlarının görsellerinden oluşan bir koreografi hazırladı. Koreografide yer alan kaptanlar arasında Hakan Çalhanoğlu, Cedi Osman ve Eda Erdem Dündar bulunuyordu. Görsel düzenleme, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak geniş yankı uyandırdı.

Kurulun Değerlendirmesi

Kurulun açıklamasında, A Milli Takımımızın Gürcistan ile Kocaeli’de oynadığı maç öncesinde Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündarın aynı koreografide buluştuğu ifade edildi. Açıklamada, üç kaptana yer veren Kocaelispor taraftarının spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldığı belirtildi.

Ortak Takdir

Ödül listesinde ayrıca Samsunspor takım kaptanı Zeki Yavru da sosyal sorumluluk alanında birlikte ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı. Karar, toplum ve spor çevrelerinde pozitif bir örnek olarak değerlendirildi.

