Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Transfer Süreci ve Kamp Dönemini Değerlendirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımın son durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Derince Stadı'nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi konuşan İnan, bu kamp döneminde çok iyi çalıştıklarını ve eksiksiz bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti.

Hedeflerinin, en yüksek seviyeye ulaşmak olduğunu dile getiren İnan, şehrin ve camianın buna fazlasıyla hak ettiğini vurguladı. Ayrıca son transfer edilen oyuncuların da çok önemli olduğunu ifade eden İnan, Anadolu takımları için transfer limitlerinin bulunduğunu hatırlatarak, bu koşullarda transfer yapmanın kolay olmadığını kaydetti.

İnan, alınan oyuncuların kendisinin ve yönetimin onayıyla alındığını belirterek, “Bir transfer komitemiz var. Beraber belirledik ve beraber onayladık. Bu durumdan çok mutluyum” açıklamasında bulundu.

Yapılan transferlere dair çarpıcı bilgiler veren İnan, “Transfer süreci zor ve meşakkatli. Birkaç bölgeye daha eksiğimiz var ve bunları tamamlamak istiyoruz ancak istediğimiz oyuncuları bulmak pek kolay olmuyor” dedi.

Kamp Dönemi Başarısı

Altı yıllık hocalık kariyerinde en iyi kamp dönemini yaşadığını söyleyen İnan, “Bir aydan fazladır kamp yapıyoruz. Gerçekten iyi çalıştık. Takım yavaş yavaş hazır hale geliyor” diye konuştu. Yorgunluk hissi yaşayan futbolcularına sezon boyunca ne kadar yüklenirlerse faydasını o kadar göreceklerini aktardı.

İnan, transfer hedeflerini de sıralayarak, “Bir stoper ve en az bir orta saha oyuncusu istiyoruz. Önceliğimiz bunlar olacak” dedi. Ayrıca Hırvat golcü Petkovic'in kamptaki performansını değerlendirerek, “Sağlık durumu iyi, antrenman kaçırmadı ve karakterli bir duruş sergiliyor” açıklamasında bulundu.

İnan, “Kocaeli’yi, taraftarları ve camiayı çok seviyor. Kendisi için Dünya Kupası'na katılmak önemli bir hedef, ama esasen Kocaelispor’u yukarıya taşımak için de çok hazır” diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Selçuk İnan, Derince Stadı’nda Fas ekibi Al-Wydad Club ile yapacakları son hazırlık maçı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.