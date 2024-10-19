Kocaelispor, Ümraniyespor'u 1-0 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Kocaelispor, Central Hospital Ümraniyespor Maçında Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında, Kocaelispor sahasında Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, takımın liderliğini korumanın önemine vurgu yaptı.

Ertuğrul Sağlam: "Liderliğin Keyfini Yaşıyoruz"

Sağlam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, "Bu haftayı da ligin zirvesinde geçmek hem bizim hem de şehrimiz ve taraftarımız için önemli" dedi. Sağlam, ligdeki birçok takımın kalitesinin yüksek olduğunu belirterek, "Buraya gelmek önemli ama burada kalmak için çok daha fazla çalışmamız lazım" şeklinde konuştu.

Maç Performansı

İyi bir rakibe karşı zorlu bir müsabaka oynadıklarını ifade eden Sağlam, "Maç boyunca kontrol bizdeydi, ancak pozisyon üretmekte zorlandık" diye ekledi. Takımın oyun anlayışındaki gelişmeyi de vurgulayarak, "Birlikte oynamayı öğreniyoruz; bugün kazanmak ve dördüncü maçı gol yemeden geçmek çok önemli" dedi.

Central Hospital Ümraniyespor'un Performansı

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı ise maçın iki devresinde farklı oyun anlayışları sergilediklerini belirtti. İlk yarıda istediklerini gerçekleştiremediklerini ancak rakibe de pozisyon vermediklerini söyledi.

Şanlı, "İkinci yarıda daha cesur bir oyun sergilemeye çalıştık; oyunumuzu geliştirmek ve mücadele gücümüzü yüksek tutmak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Kocaelispor'a 1-0 kaybeden Central Hospital Ümraniyespor'un teknik direktörü Tuncay Şanlı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.