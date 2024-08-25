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Kocaelispor'un 3. Lig Şampiyonluk Kupası Kayıp

Kocaelispor Kulübü, 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğunu açıkladı. Başkan Recep Durul, kayıp kupanın bulunması için destek bekliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 17:55
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 17:55
Kocaelispor'un 3. Lig Şampiyonluk Kupası Kayıp

Kocaelispor'un Kayıp Şampiyonluk Kupası

Kocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolduğu, Kulüp Başkanı Recep Durul tarafından duyuruldu. Durul, müze hazırlık çalışmaları sırasında bu durumun farkına varıldığını belirtti.

Kupanın Eksikliği Ortaya Çıktı

Durul, AA muhabirine yaptığı özel açıklamada, kulüp tarihindeki önemli başarıların sembollerinin kaybolmasının üzücü olduğunu ifade etti. “İki tanesi Türkiye olmak üzere toplam 9 kupa saydık ve 2019-2020 sezonuna ait 3. Lig şampiyonluk kupasının eksik olduğunu gördük.” dedi.

Şehir Sakinlerinden Destek Çağrısı

Başkan Recep Durul, kupanın bulunması için bilgi edinmek isteyen kent sakinlerine seslenerek, "Kocaelispor'un geçmişi ve tarihi için bu kupa büyük bir öneme sahip. Bu yüzden taraftarlarımızdan ve şehir halkından yardım bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Takım Motivasyonu İyi, Ama Kayıp Üzüntü Verici

Durul, geleceğe dair umutlu olduklarını ve şampiyonluk hedefleri doğrultusunda 3'te 3 yaptıklarını da belirtti. “Hedeflerimizde bir sapma yok; ligde şampiyon olmak için ilerliyoruz. Taraftarımızla bütünleşmemiz günden güne artıyor.” şeklinde konuştu.

Müzede Olması Gereken Kupa Neden Eksik?

Kupanın nerede olduğunun belirsizliğinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Durul, "Bu kadar önemli bir değerin boşta kalması kabul edilemez. Biz bu konuyu ciddiyetle araştırıyoruz." dedi.

Sonuç olarak, Kocaelispor'un 3. Lig şampiyonluk kupasının kaybolması, kulüp ve taraftar için üzücü bir durum olarak öne çıkarken, Başkan Durul’un çağrısıyla bu durumun çözülmesi bekleniyor.

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