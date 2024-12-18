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Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'yi Geçerek Tur Atladi

Kocaelispor, Çorluspor 1947'yi 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 16:47
Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'yi Geçerek Tur Atladi

Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Tur Atladi

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kocaelispor, deplasmanda karşılaştığı Çorluspor 1947'yi 3-2 mağlup ederek adını grup aşamasına yazdırdı.

Maçın başlangıcında, 3. dakikada Çorluspor 1947 öne geçti. Erdem Onur Beytaş, kalecinin üzerinden aşırtarak yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne taşırken karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Kocaelispor, Furkan Gedik ile gelen kafa golüyle durumu eşitledi.

İkinci Yarı Heyecanı

Karşılaşmanın ikinci yarısı başında, 47. dakikada Çorluspor 1947, Alperen Doğan ile bir kez daha öne geçti: 2-1. Ancak Kocaelispor pes etmedi ve 57. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın kafa golüyle durumu tekrar eşitledi: 2-2.

78. dakikada kullanılan korner atışının ardından Onur Öztonga, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor'u 3-2 öne geçirdi. Bu gol, Kocaelispor'un karşılaşmayı kazanmasını sağladı ve tur atlayarak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadelesini sürdürdü.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çorluspor 1947, Kocaelispor ile Çorlu General Basri Saran...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çorluspor 1947, Kocaelispor ile Çorlu General Basri Saran stadında karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çorluspor 1947, Kocaelispor ile Çorlu General Basri Saran...

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Çorluspor 1947, Kocaelispor ile Çorlu General Basri Saran stadında karşılaştı.

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