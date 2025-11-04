Kocasinan Şimşekspor 3-1 Elazığ Yolspor | BAL 4. Hafta

Kocasinan Şimşekspor, BAL 2. Grup 4. haftasında Elazığ Yolspor’u 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini kazandı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:40
Kocasinan Şimşekspor 3-1 Elazığ Yolspor | BAL 4. Hafta

Kocasinan Şimşekspor evinde 3-1 kazandı

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor, Sümer Stadı’nda konuk ettiği Elazığ Yolspor’u 3-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Emir Can Karaçalı, Abdulsamet Kaçmaz, Zeynep Çelik

Goller

Goller: Sinan Özkan (dk.8), Talha Özyürek (dk.14), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.80) (Kocasinan Şimşekspor), Ömer Faruk Çiftçioğlu (dk.24) (Elazığ Yolspor).

Kadrolar

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, (Doğukan Tarlaek dk.71), Sinan Özkan, (Emirhan Gökbaş dk.87), Talha Özyürek, Eray Akyol, (Berat Topal dk.87), Tayfun Yanar, Umut Türk, Dursun Erdem Yıldız, (Arda Dutar dk.63), Göktuğ Yayla, Ethem Ercan Pülgir

Elazığ Yolspor: Abdullah Karacimşitoğlu, Ahmet Yeşilbaş, (Kadir Taşoğlu dk.46), Abdullah İçen, Muhammed Umut Akbulut, (Can Kılıç dk.73), Yusuf Aydın, Yavuz Çetik, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Çiftçioğlu, (Burak Çelik dk.83), Bilal Enes Şahin, (Muhammed Harun Duran dk.46), Eren Çinkılınç, (Ramazan Bakır dk.46), Ahmet Ormanoğlu

Önemli Not: Bu sonuçla Kocasinan Şimşekspor ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

