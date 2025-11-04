Kocasinan Şimşekspor 3-1 Elazığ Yolspor | BAL 4. Hafta

Kocasinan Şimşekspor evinde 3-1 kazandı
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor, Sümer Stadı’nda konuk ettiği Elazığ Yolspor’u 3-1 yenerek sezonun ikinci galibiyetine ulaştı.
Maç Bilgileri
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Emir Can Karaçalı, Abdulsamet Kaçmaz, Zeynep Çelik
Goller
Goller: Sinan Özkan (dk.8), Talha Özyürek (dk.14), Hüseyin Barış Temizyürek (dk.80) (Kocasinan Şimşekspor), Ömer Faruk Çiftçioğlu (dk.24) (Elazığ Yolspor).
Kadrolar
Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Fatih Atik, Hüseyin Barış Temizyürek, (Doğukan Tarlaek dk.71), Sinan Özkan, (Emirhan Gökbaş dk.87), Talha Özyürek, Eray Akyol, (Berat Topal dk.87), Tayfun Yanar, Umut Türk, Dursun Erdem Yıldız, (Arda Dutar dk.63), Göktuğ Yayla, Ethem Ercan Pülgir
Elazığ Yolspor: Abdullah Karacimşitoğlu, Ahmet Yeşilbaş, (Kadir Taşoğlu dk.46), Abdullah İçen, Muhammed Umut Akbulut, (Can Kılıç dk.73), Yusuf Aydın, Yavuz Çetik, Eray Berk Yıldız, Ömer Faruk Çiftçioğlu, (Burak Çelik dk.83), Bilal Enes Şahin, (Muhammed Harun Duran dk.46), Eren Çinkılınç, (Ramazan Bakır dk.46), Ahmet Ormanoğlu
Önemli Not: Bu sonuçla Kocasinan Şimşekspor ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.
