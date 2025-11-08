Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş'ta Onikişubatspor ile Karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, bu hafta deplasmanda Onikişubatspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlı ekip, gruptaki konumunu güçlendirmek için zorlu bir müsabakaya çıkacak.

Maç Detayları

Onikişubatspor ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki müsabaka 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 14:00 olarak açıklandı. Karşılaşma Kahramanmaraş deplasmanında gerçekleşecek.

Takım Durumu

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Teknik heyet ve futbolcular, bu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, takımın performansını artırarak ligde daha üst sıralara tırmanmasını bekliyor.

