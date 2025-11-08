Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş'ta Onikişubatspor ile Karşılaşacak

Kocasinan Şimşekspor, Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta 9 Kasım Pazar günü saat 14:00'te Onikişubatspor'a konuk olacak; hedef galibiyet.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 09:57
Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş'ta Onikişubatspor ile Karşılaşacak

Kocasinan Şimşekspor Kahramanmaraş'ta Onikişubatspor ile Karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, bu hafta deplasmanda Onikişubatspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı siyahlı ekip, gruptaki konumunu güçlendirmek için zorlu bir müsabakaya çıkacak.

Maç Detayları

Onikişubatspor ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki müsabaka 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 14:00 olarak açıklandı. Karşılaşma Kahramanmaraş deplasmanında gerçekleşecek.

Takım Durumu

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Teknik heyet ve futbolcular, bu deplasmandan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Kulüp yetkilileri ve taraftarlar, takımın performansını artırarak ligde daha üst sıralara tırmanmasını bekliyor.

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, KAHRAMANMARAŞ DEPLASMANINDA...

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) EKİPLERİNDEN KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, KAHRAMANMARAŞ DEPLASMANINDA ONİKİŞUBATSPOR İLE KARŞILAŞACAK.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balkan Şampiyonası'nda Kayserili Emir ve Dur'dan Madalya Yağmuru
2
Marmaris Ortaokulu Spor Salonu Yenilendi
3
Okullarda Yetenek Taraması Ön Bilgilendirmesi: 2025-2026 Spora Yönlendirme Başlıyor
4
Kayseri Süper Amatör Küme 8. Hafta Hakemleri Açıklandı
5
Gençler Judo İl Birinciliği Menteşe'de Nefes Kesti
6
MKE Ankaragücü'nün Yeni Başkanı: Nuri Muhammet Yaman
7
12 Bingölspor Şampiyonluk Yolunda: Liderlik Sürüyor

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet