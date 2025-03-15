Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.03.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 18:24
Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Adalı, akşam oynayacakları TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması için geldiği kentte, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Burada taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaşan Adalı, Ankara Caddesi üzerindeki dernek binasının açılışını gerçekleştirerek, taraftarlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Adalı, açılış sonrası binayı gezerek yetkililerden bilgi aldı ve derneğin faaliyetlerinin önemi hakkında bilgiler aldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Konya Beşiktaşlılar Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

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