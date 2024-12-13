Konya Büyükşehir Belediyespor, Pizzabulls Co Basket'i Deplasmanda Yendi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 16. Hafta Mücadelesi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 16. haftası, heyecan dolu bir maçla başladı. Deplasman takımı Konya Büyükşehir Belediyespor, Pizzabulls Co Basket karşısında 79-69'luk bir galibiyet elde etti.

Maçın Özeti

Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısı, Konya Büyükşehir Belediyespor'un 31-26'lık üstünlüğü ile noktalandı. Konuk ekip, ikinci yarıda da performansını korurken, galibiyetle sahadan ayrıldı.

Bu sonuç, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde önemli bir adım atan Konya Büyükşehir Belediyespor için büyük bir başarı olarak kayıtlara geçti.