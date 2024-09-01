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Konya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Konya'da büyük bir heyecanla sona erdi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:46
Konya'da Geleneksel Türk Okçuluğu Şampiyonası Tamamlandı

Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası, büyük bir çekişmeye sahne olarak sona erdi. Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilemesi için eşsiz bir fırsat sundu.

Şampiyona Detayları

Şampiyonanın son gününde, merkez Karatay ilçesindeki Saracoğlu Spor Tesisleri'nde 7 farklı kategoride toplam 250 sporcu atış yaptı. Hem kadın hem de erkek kategorilerinde gerçekleşen müsabakalar, izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ödül Töreni

Şampiyonanın kapanışında, TGTOF Başkanı Cengiz Toksöz, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve ödül çeklerini takdim etti. Dereceye giren sporcular, bu başarılarıyla gelecek için umut verici bir tablo çizdi.

Sonuç olarak, bu geleneksel spor dalı, Türk kültürünün önemli bir parçası olarak her yıl düzenli olarak devam edecektir.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk...

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca (TGTOF) Konya'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Celaleddin Karatay Hava Koşusu Türkiye Şampiyonası sona erdi.

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