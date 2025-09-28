Konyaspor 2-1 RAMS Başakşehir: Şahin eleştirdi, Uçar kutladı

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Konyaspor, RAMS Başakşehir'i 2-1 yendi. Nuri Şahin taktiklerin sahaya yansımadığını söylerken, Recep Uçar galibiyeti "çok değerli" olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 20:08
Konyaspor 2-1 RAMS Başakşehir: Şahin eleştirdi, Uçar kutladı

Konyaspor 2-1 RAMS Başakşehir: Kritik galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor karşısında 2-1 mağlup olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, aldıkları önlemleri sahaya yansıtamadıklarını açıkladı.

Nuri Şahin: Önlemler sahaya yansımadı

Şahin, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Konyaspor'u tebrik ederek şunları söyledi:

"İlk yarıdan dolayı hak ettikleri bir galibiyet aldılar. İlk yarı istediğimiz hiçbir şeyi ne toplu, ne topsuzu sahaya yansıtamadık. Konyaspor, beklediğimiz ve analiz ettiğimiz gibi oynadı."

Yedikleri gollerin basit olduğunu ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki aldığımız önlemleri sahaya yansıtamadık. Topla çok yavaş oynadık. İkinci yarıda, 2-0 geriye girmenin dezavantajıyla biraz daha fazla risk almaya çalıştık. İkinci yarı takım daha iyi oynadı ama Türkiye liginde 2-0 geriye düştüğün maçları kazanmak veya puan almak gayet zor. İlk yarıda oynadığımız oyun veya oynamadığımız oyun bize burada sıfır puanla evimize dönmeyi uygun gördü."

Recep Uçar: "Çok değerli bir galibiyet"

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ise, kariyerinde unutmayacağı maçlardan birini oynadıklarını belirtti. Uçar, Başakşehir'in ligin en değerli kadrolarından birine sahip olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Son iki haftada kaybettiğimiz Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını telafi etmek için sahaya çıktık. İlk yarıda oyunu kontrol eden biz olduk. Bu oyunu ikinci yarıda da devam ettirmek istedik. Bardhi'nin kırmızı kartla oyundan atılması bizi zor duruma soktu. Bizim için çok değerli bir galibiyet."

Uçar, son yarım saat oyuna giren oyuncularıyla kaleyi cansiperane savunduklarını belirterek, alınan galibiyetin takım için çok anlamlı olduğunu ekledi.

