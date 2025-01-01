Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik direktör Recep Uçar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Uçar: "Arzu Ettiğimiz Oyunu Ortaya Koymalıyız"

Alanyaspor'un futbolcu ve oyun kalitesi bakımından güçlü bir takım olduğuna vurgu yapan Uçar, "Sami hocanın gelişiyle son 5 maçta 8 puan elde etmiş bir ekiple karşılaşacağız. Konyaspor olarak hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapıp, orada kazanmak için gideceğiz. Umarım arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup, istediğimiz sonuçla döneriz." ifadelerini kullandı.

Olağanüstü Kongre Hakkında

Uçar, 15 Ocak'ta yapılacak olağanüstü kongreye ilişkin sorulara, Konyaspor'un büyük bir camia olduğunu belirterek, "Yönetim ve başkanı özveriyle hizmet ediyor. Konyaspor gibi camialar bu tür kongrelerden daha da güçlenerek çıkarlar. Konyaspor, bu kongrede daha da güçlenecektir. Biz profesyoneliz; kontratımız devam ediyor ve kongre sonuçlanmadan herhangi bir şey söylemem doğru olmaz." dedi.

Jevtovic'ten Zor Maç Uyarısı

Yeşil-beyazlı oyuncu Jevtovic ise Alanyaspor maçı için dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, "Çok zor bir karşılaşmaya çıkıyoruz. Süper Lig'in kalitesinde oynuyoruz. Elbette bizi kolay bir maç beklemiyor. Çok ciddi değişiklikler yapmış bir takımla oynayacağız." dedi.

Konyaspor, antrenmana ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, 5'e 2 oyunla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.