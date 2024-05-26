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Konyaspor Başkanı Korkmaz: "Kendi topladığımız paranın hesabını kimseye vermeyiz!"

Konyaspor Başkanı Korkmaz Galatasaray maçı öncesi sert açıklamalarda bulundu! Konyaspor Galatasaray'ı yenmek için para mı aldı? iddiaları üzerine de konuştu

Yayın Tarihi: 26.05.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 16:20
Konyaspor Başkanı Korkmaz: "Kendi topladığımız paranın hesabını kimseye vermeyiz!"

Konyaspor Başkanı Korkmaz'dan Galatasaray maçı öncesi maaş açıklaması

Süper Lig'in 38. haftasında zirve ve ligde kalma mücadelesi büyük bir çekişmeye sahne olacak. Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, yeşil-beyazlılar bu maçı kazanarak ligde kalmak ve Galatasaray'ın şampiyonluk umutlarını zora sokmak istiyorlar.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda futbola dair çarpıcı mesajlar verdi.

"Kendi Topladığımız Paranın Hesabını Kimseye Vermeyiz!"

Futbolcuların birikmiş maaşlarının Galatasaray maçı öncesinde ödenmesiyle ilgili çıkan haberlere sert tepki gösteren Korkmaz, "Kendi içimizden para topluyoruz ve bu paranın hesabını kimseye vermeyiz." dedi.

"Bizi Birinden Para Almakla mı Yargılıyorlar?"

Geçmişte yaptığı açıklamaların Galatasaray maçı öncesinde tekrar gündeme gelmesine de sitem eden Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" diye sordu.

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