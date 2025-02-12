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Konyaspor Başkanı Korkmaz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ederek önemli konular hakkında görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 12:53
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 12:53
Konyaspor Başkanı Korkmaz, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Korkmaz ve Hacıosmanoğlu Görüşmesi

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaret, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, bu görüşmede gündeme dair birçok önemli konu hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki başkan, futbolun geleceği ve kulüplerin ihtiyaçları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Özel Hediye Taksimleri

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Korkmaz da karşılık olarak Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.

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