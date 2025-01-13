Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe maçı sonrası hakem kararlarını eleştirdi, ligde her takımın önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:39
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 3-2 yenildiği maç sonrasında, Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hakem Kararları Hakkında Eleştiriler

Korkmaz, maçta hakem kararlarından memnun olmadıklarını dile getirerek, "Sahada iyi mücadele ettik. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Bundan sonra düşme veya kalma maçları her takım için daha değerli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Oyuncusu Edin Dzeko'ya Yönelik Eleştiriler

Karşılaşmanın kritik anlarına da değinen Korkmaz, Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko'nun kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu. "Sahada, VAR odasında hakem yok. Korner olmayan bir pozisyondan gol yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum" dedi.

Anadolu Takımlarının Mücadelesi ve VAR Uygulaması

Konyaspor Başkanı, Türkiye'de futbolun sadece birkaç kulüpten ibaret olmadığını vurgulayarak, "Yabancı VAR uygulaması umarım çözüm olur. Türk hakemlerimiz kendi inisiyatiflerinde bu maçları yönetsinler, baskı hissetmesinler zaten iyi maç yönetecekler" şeklinde konuştu.

Ayrıca kulüplerin yayın gelirlerinin düşük olduğunu belirten Korkmaz, Anadolu takımlarının iyi oynayarak seyredilme oranlarını artırabileceğini ancak mevcut düzenle bu takımların sahada sadece birer piyon olarak kalamayacağını sözlerine ekledi.

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