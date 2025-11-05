Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:44
Trendyol Süper Lig ekibi Konyaspor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza Töreni

İmza töreni Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Konyaspor Başkan Vekili Ali Kaya ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Atan'dan İlk Mesaj

Konya'ya geldiğinde sıcak bir karşılama yaşadığını belirten Çağdaş Atan, kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti. Atan, "Şimdi de çok kalabalık bir basın grubunun karşısında çok iyi karşılandığımı düşünüyorum. Dün karşılamaya gelen ve sosyal medyadan desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için şehrimizin desteğini hissetmek çok önemli. Çünkü bu takımın gerçek sahipleri Konyaspor taraftarları. Ben de 2018 yılında bu güzel şehirle, bu güzel kulüple ve bu büyük taraftarla güzel hatıralar biriktirdim. O zaman başarılması zor bir görevi yerine getirmiştik. Bu geldiğimiz dönemde çok zor bir göreve gelmedik açıkçası. O yüzden benden önceki meslektaşım, ağabeyim Recep Uçar’a teşekkür ediyorum. Bize iyi bir takım bıraktı. Puan ve fiziksel olarak iyi bir pozisyonda takım bıraktı. Bundan sonra bizim hedefimiz hem puansal hem sıralama hem de fiziksel olarak bu takımı daha yukarılara çekebilmek. Bunu yaptığımız takdirde bu büyük şehrin uzun yıllardır beklediği rekabetçi, Avrupa için yarışan, Avrupa’ya gidecek ve Avrupa’da oynayan takım gerçekleşebilir. Bunu oluşturabiliriz. Öncelikle Konyaspor’da olmak bir ayrıcalık. O yüzden bana bu görevi layık gören Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Hedefler ve Beklentiler

Atan, Konyaspor'a gelirken çok fazla düşünmediğini ve teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirtti. "Bundan sonraki tek amacım; Konyaspor için ekibimle beraber vücudumda, benliğimde, kalbimde, aklımda ne varsa onları Konyaspor için vermek. Güzel bir dönem olacağını hissediyorum. Öncelikle başkanımızla ve yönetimimizle, daha sonra taraftarlarımızla enerjimiz tuttu. Umarım bu enerjimizi daha yükseğe taşıyarak, oynayacağımız iyi oyunlarla ve alacağımız iyi sonuçlarla tekrardan bu stadyumu dolduracağımız, coşkuyla rakiplere kâbus haline getireceğimiz bir ortama dönüştürebiliriz. Açıkçası sabırsızım, heyecanlıyım, gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Atan, takımın mevcut durumunun iyi olduğunu ve hem puansal hem fiziksel olarak yukarı taşınması gerektiğini vurguladı. Yönetimin bıraktığı yapıyı daha ileri taşıma hedefiyle Konyaspor'un uzun vadede Avrupa hedeflerine ulaşmasını amaçladıklarını ifade etti.

