Konyaspor'da Olağanüstü Genel Kurul Kararı Alındı

Konyaspor Kulübü'nde Olağanüstü Genel Kurul Heyecanı

Konyaspor Kulübü yönetim kurulu, önemli bir adım atarak olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda bu kararın alındığı belirtildi.

Toplantı Tarihleri Belli Oldu

Açıklamada, "Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun kararı ile kulübümüzün olağanüstü genel kurul toplantısının 15 Ocak Çarşamba günü yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 22 Ocak Çarşamba günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir. Değerli delegelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Bu olağanüstü genel kurulda, Konyaspor Kulübü'nün yeni yönetimi seçilecek. Kulüp camiasının gözü, yapılacak bu kritik toplantıda.