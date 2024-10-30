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Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile İstifa Süreci

TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 14:57
Konyaspor'da Teknik Direktör Ali Çamdalı ile İstifa Süreci

Konyaspor'da Yeni Gelişmeler

TÜMOSAN Konyaspor, teknik ekipte önemli bir değişiklik yaşayarak Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşma sağlayarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Açıklama ve Teşekkür

Kulüp, X platformunda yaptığı duyuruda, "Teknik direktörümüz Ali Çamdalı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Ali Çamdalı ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çamdalı'nın Performansı

Ali Çamdalı'nın teknik direktörlüğü döneminde Konyaspor, Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte takım, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak toplamda 11 puan topladı.

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