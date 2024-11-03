Konyaspor'dan Harika Başlangıç: Başakşehir Maçında 3-2 Galibiyet

Konyaspor-Başakşehir Maçının Ardından

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, takımının RAMS Başakşehir ile oynadığı 11. hafta maçında aldığı 3-2’lik galibiyet sonrası yaptığı açıklamada, bu zaferin çok önemli olduğunu dile getirdi.

Mutlu Bir Başlangıç

Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının performansından oldukça memnun olduğunu belirtti. İki gün önce sözleşme imzaladığını hatırlatan Uçar, "İstediğim yerdeyim ve bu durumdan çok mutluyum," dedi.

Taraftar Desteği

Uçar, taraftarın maça olan katkısına özellikle vurgu yaparak, "Bugün taraftarımız inanılmaz destek verdi. Biz maç boyunca 11 kişiyle değil, 12 kişiyle savunma yaptık. Bu destek, mücadele gücümüzü önemli ölçüde artırdı," şeklinde konuştu.

Farklı Bir Skor Olabilirdi

Maç sırasında birkaç pozisyon verildiğini de kabul eden Uçar, "Attığımız üçüncü golden sonra direkten dönen pozisyondan ve kaçırdığımız diğer fırsatlardan yola çıkarak, bugün farklı bir skor elde edebilirdik," dedi.

Tüm Oyunculara Teşekkür

Galibiyetin ardından tüm oyuncularını canıgönülden kutlayan Uçar, "Konyaspor camiasına bu galibiyetin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir başlangıç yaptık," ifadelerini kullandı.