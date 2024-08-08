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Konyaspor'dan Kasımpaşa Maçı Öncesi Beklentiler

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı, Kasımpaşa maçı öncesi hazırlık dönemlerinden bahsetti.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 20:24
Konyaspor'dan Kasımpaşa Maçı Öncesi Beklentiler

Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı'nın Açıklamaları

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Ali Çamdalı, takımının Kasımpaşa ile oynayacağı sezonun ilk maçına dair değerlendirmelerde bulundu. Çamdalı, deplasmanda zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirterek, "Kasımpaşa deplasmanında ilk maçımıza çıkacağız. İnşallah oradan istediğimizi alıp mutlu bir şekilde döneriz," dedi.

Hazırlık Süreci

Takımın hazırlıkları hakkında bilgi veren Çamdalı, Kayacık Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz'da başlayan hazırlık dönemi sona erdi. Kamplar bazen yorucu geçebilir, ancak bu süreç olmadan sezona iyi hazırlanamıyorsunuz. Bu dönemi verimli geçirdik."

Yeni Transferler ve Hedefler

Konyaspor'un yaşadığı transfer hareketliliğine de değinen Çamdalı, yeni oyuncuların takıma katılmasının adaptasyon sürecini zorlaştırabileceğini, ancak hazırlık maçlarının iyi sinyaller verdiğini belirtti. "Güzel bir takıma sahibiz. Umarım sezon boyunca iyi sonuçlar alırız." dedi.

Umut Nayir'den Açıklamalar

Takıma yeni katılan forvet Umut Nayir, hazırlık döneminin oldukça verimli geçtiğini söyledi. "Burada en önemli şey, takım arkadaşlarımızın başarıya ulaşmasıdır. Umarım Cumartesi günü Kasımpaşa'ya karşı galibiyet elde ederiz," dedi.

Nayir ayrıca, kişisel hedeflerinden bahsederek, "Ligdeki rekorumu geçmek ve gol krallığına ulaşmak istiyorum," diye ekledi.

Antrenman Detayları

Öte yandan, Çamdalı yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Takım, ardından pas çalışmaları ve çift kale maç ile idmanı tamamladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta), deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta), deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta), deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta), deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta)...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Ali Çamdalı (fotoğrafta), deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa deplasmanından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirtti. Çamdalı, 10 Ağustos Cumartesi günü oynayacakları ligin ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdükleri Kayacık Tesisleri'nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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