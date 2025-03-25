Konyaspor, Evindeki Kritik Maçlardan Galibiyet Hedefliyor

Konyaspor, Gaziantep FK ve Göztepe maçlarından galibiyetle ayrılarak alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:08
Konyaspor, Evindeki Kritik Maçlardan Galibiyet Hedefliyor

Konyaspor, Evindeki Kritik Maçlardan Galibiyet Hedefliyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, evinde oynayacağı iki kritik maçla alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor. Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, takımın Gaziantep FK ve Göztepe maçlarından mutlak galibiyet beklediğini ifade etti.

Önemli Galibiyetler ve Motivasyon

Yeşil-beyazlı takım, sezonun kritik dönüm noktalarından biri olmasını beklediği bu karşılaşmalara oldukça moralli çıkıyor. Konyaspor, evinde oynadığı Trabzonspor ve Beşiktaş karşılaşmalarından elde ettiği 1-0'lık galibiyetlerle alt sıralardan kurtulmak için önemli bir adım attı.

Süper Lig’in 29. haftasında 28 Mart’ta Gaziantep FK’yi, 31. haftada ise Göztepe’yi konuk edecek olan Konyaspor, bu maçlardan alacağı üçer puan ile ligin son haftalarına rahat girmek istiyor.

“Tehlikeli Bölgeden Uzaklaşmayı Hedefliyoruz”

Nuri Kaymak, Beşiktaş galibiyetinin takımın motivasyonunu artırdığını ifade ederek, “Maçtan önce bir hafta boyunca tesislerdeydik. Futbolcuların bu ruhla sahaya çıkacağı belliydi. İyi bir futbol oynadık” dedi. Kulübün diğer sorunlarına çözüm bulmayı ve önümüzdeki yatırımlara başlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kaymak, “Bu 4 hafta bizim için çok önemli” açıklamasında bulundu.

Kaymak ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor ile Konya'da karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Kupada ilerlemek istiyoruz. UEFA'ya gitmenin yolu kupadan geçiyor” ifadelerini kullandı.

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