Konyaspor, Fenerbahçe Deplasmanına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 16. haftasında Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde ısınma, oyun ve koşu çalışmalarıyla başladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:07
Trendyol Süper Lig 16. hafta için Kayacık Tesisleri'nde yoğun çalışma

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde başladı.

Antrenman, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan ısınma çalışmasıyla başladı. Saha içi program; 4’e 4 ve 5’e 5 oyunlarla sürdü ve seans koşuyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, antrenmanın ardından salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte yer alan Marko Jevtovic, daha sonra takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü.

Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına 10 Aralık Çarşamba saat 18.00'de yapılacak antrenmanla devam edecek.

