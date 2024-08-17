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Konyaspor Galatasaray Maçında VAR Tartışmaları

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Konyaspor maçı sonrası VAR kararını eleştirdi ve sezonun zorluğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 00:07
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 00:07
Konyaspor Galatasaray Maçında VAR Tartışmaları

Konyaspor Galatasaray Maçına Dair Açıklamalar

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasını değerlendirdi. İki takım arasında gerçekleşen mücadelede Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyetle ayrıldı.

VAR Kararına Tepki

Maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, VAR tarafından iptal edilen bir golün ardından yaşananları yorumladı. "Defalarca izledik. Nasıl olup da VAR çağrısıyla gol iptal edildi anlamak mümkün değil." şeklinde konuşan Hatipoğlu, bu müdahaleyi aykırı bulduğunu ifade etti.

Maçın Genel Değerlendirmesi

Hatipoğlu, sezonun başındaki maçların her zaman zorlu geçtiğine dikkat çekerek, "Güzel bir lig maçı izledik ve takımımızı galibiyetlerinden dolayı kutluyorum." dedi. Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Hatipoğlu, geçen yıl buradan şampiyon olarak döndüklerini hatırlattı.

VAR ve Hakem Performansı Üzerine Düşünceler

Hatipoğlu, VAR müdahalesinin gereksiz olduğunu savunarak, "Fiziksel temasın bile olmadığı bir pozisyonda bu kararın verilmesi akıl dışı." şeklinde sözlerini sürdürdü. Ayrıca, federasyon başkanının VAR hakemleriyle ilgili düşüncelerini merakla beklediğini belirtti.

Önemli Bir Avrupa Haftası

Önlerinde önemli bir Avrupa haftasının olduğunu anımsatan Hatipoğlu, Türk takımlarının gruplarda yer almasının önemine vurgu yaptı. Lig maçlarının ertelenmesinin uygun bir karar olduğunu düşünen Hatipoğlu, "İki eleme turundan da güzel skorlarla ayrılacağız." dedi.

Zaha’nın Takıma Katılması

Hatipoğlu, transfer döneminin koşullarına değinerek, "Zaha yarından itibaren takımımızla antrenmanlarda olacak" şeklinde sözlerini tamamladı.

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