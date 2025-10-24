Konyaspor, Gençlerbirliği Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Konyaspor, 26 Ekim Pazar deplasmanındaki Gençlerbirliği maçı öncesi Kayacık Tesisleri'nde Recep Uçar yönetiminde antrenmanlarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 20:08
Antrenman detayları

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı 26 Ekim Pazar tarihli deplasman maçında rakibi Gençlerbirliği ile mücadele etmek üzere hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenman, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetiminde başladı. Çalışma; topla ısınma, devamında gerçekleştirilen 8'e 3 oyunlarıyla sürdü. Seans, çift kale maç ve gol çalışmasıyla tamamlandı.

Yeşil beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sonlandıracak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Umut Nayir (önde) de katıldı.

