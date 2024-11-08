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Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, Göztepe maçına yönelik antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 20:23
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 20:44
Konyaspor Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor'dan Göztepe Maçı Hazırlıkları

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde pas çalışması yapıldı ve 5'e 3 oyun gerçekleştirildi.

İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Yeşil-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçına yönelik hazırlıklarını tamamlayacak.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Adil Demirbağ da katıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü...

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe ile 10 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Adil Demirbağ da katıldı.

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