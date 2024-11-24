Konyaspor-Hatayspor Maçının Ardından Recep Uçar Hakemleri Eleştirdi

Konyaspor-Hatayspor Maçının Ardından Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Atakaş Hatayspor maçının ardından hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maçlardaki hakem hatalarının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. "Galibiyeti son anda gelen golle kaybetmek üzüntü verici" diyen Uçar, hakem hatalarının takımlarına karşı artarak devam ettiğini vurguladı.

Hakem Eleştirileri ve Puan Kaybı

Son dönemde yaşanan hakem hatalarına dikkat çeken Uçar, "Başakşehir maçından beri hakem hataları devam ediyor. Kazandığımız maçlarda bile bu tür hatalar yaşadık" dedi. Özellikle uzatma dakikalarında aleyhlerine verilen kararların kendilerini zor duruma soktuğunu belirtti.

Maç sonrası hakemlerle konuştuğunda, aleyhlerine olan pozisyonların neden verilmediğini sorguladığını söyleyen Uçar, "Hakemler, belirli pozisyonlarda karar vermekte tereddüt ediyor. Sarı kart konusunda adalet sağlanmadığını düşünüyorum. Biz hakemlere itiraz ettiğimizde sıkıntı yaşıyoruz, bu adaletli değil" ifadelerini kullandı.

Sarı Kart ve İletişim Sorunları

Karşılaşmada gördüğü sarı kartla ilgili Uçar, "Sarı kartı ben gördüm ama asıl sıkıntı diğer antrenör arkadaşların itirazlarından kaynaklandı" diyerek, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "Bu kadar kolay sarı kart gösterilmemeli. Dürüst olanlar kaybetmemeli" şeklinde konuşarak, spor dünyasında yaşanan adaletsizliklere dikkat çekti.

Son olarak, Uçar, "Kaybettiğim bütün maçlardan sonra hakemleri tebrik eden bir insanım ama bazen kararların ne kadar kolay verilebildiğine inanamıyorum" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.