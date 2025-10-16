Konyaspor, Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor — Recep Uçar: "Kazanmak zorundayız"

TÜMOSAN Konyaspor, 18 Ekim'de Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını Kayacık Tesisleri'nde sürdürüyor; teknik direktör Recep Uçar galibiyet vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:29
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek maça hazırlanıyor. Kayacık Tesisleri'ndeki idmanlar devam ediyor.

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Recep Uçar, rakibin önemli transferler yaptığını ve kalite olarak üst seviyede olduğunu vurguladı. Uçar, "Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

Uçar, milli maçların ardından arzu ettikleri skorla yola moralli devam etmek istediklerini ifade etti.

Deniz Ertaş: Maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Yeşil-beyazlı oyunculardan Deniz Ertaş, yaklaşık 10 gün önce Ümit Milli Takım kampına katıldığını ve zor iki maç oynadıklarını söyledi. Ertaş, tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istenmeyen bir beraberlik aldıklarını söyleyen Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Kayacık Tesisleri'nde Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek TÜMOSAN Konyaspor, maçın hazırlıklarına devam etti. Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Ertaş, açıklamalarda bulundu.

