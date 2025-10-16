Konyaspor, Kocaelispor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor — Recep Uçar: "Kazanmak zorundayız"

Konyaspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü Kocaelispor'u konuk edecek maça hazırlanıyor. Kayacık Tesisleri'ndeki idmanlar devam ediyor.

Teknik direktör Recep Uçar

Antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Recep Uçar, rakibin önemli transferler yaptığını ve kalite olarak üst seviyede olduğunu vurguladı. Uçar, "Oyuncu kalitesi yüksek olan ve oyun kalitesi de her maçta gelişen bir ekip. Zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de milli maçlar arasından bu sürece kadar kesintisiz olarak çalışmalarımızı sürdürdük. Kazanmak zorunda olduğumuz bir maç." dedi.

Uçar, milli maçların ardından arzu ettikleri skorla yola moralli devam etmek istediklerini ifade etti.

Deniz Ertaş: Maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Yeşil-beyazlı oyunculardan Deniz Ertaş, yaklaşık 10 gün önce Ümit Milli Takım kampına katıldığını ve zor iki maç oynadıklarını söyledi. Ertaş, tek hedeflerinin 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda yer almak olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında istenmeyen bir beraberlik aldıklarını söyleyen Deniz, "O maçtaki hatalarımızdan ders çıkarıp Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz." dedi.

Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

