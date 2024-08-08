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Konyaspor Sezona Galibiyetle Başlamayı Hedefliyor

Konyaspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta galip gelerek sezona moralli başlamayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 13:26
Konyaspor Sezona Galibiyetle Başlamayı Hedefliyor

Konyaspor, Sezona Üç Puanla Merhaba Demek İstiyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos tarihinde deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşarak sezonu galibiyetle açmayı planlıyor.

Hazırlık Süreci Üzerine Açıklamalar

Teknik direktör Ali Çamdalı önderliğinde Kayseri ve Slovenya'daki kamplarla iyi bir sezon öncesi hazırlığı yaptığına vurgu yapan Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, takımdaki olumlu havanın lige yansıyacağına inandığını belirtti.

Kaymak, "Kampta takımımızı ziyaret ettik ve Ali hocamızın liderliğinde güzel bir aile ortamının oluştuğunu gördük. Takımda güzel bir atmosfer var. Yeni transferler de hızlıca adaptasyon sağladı," dedi.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Konyaspor'un transfer sürecinin hızla ilerlediğini ifade eden Kaymak, "13 futbolcuyla yollarımızı ayırdık. Uğur İbrahim Altay’a transfer yasağının kalkmasına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni oyuncuları hızla kadromuza katmaya başladık," şeklinde konuştu.

İlk Maç ve Hedefler

Kasımpaşa'nın güçlü bir rakip olduğunu belirten Kaymak, "Bu deplasmandan 3 puan alıp dönmeyi umuyoruz. Bu galibiyet, camiamızı memnun edecek ve motivasyonumuzu artıracaktır," dedi.

Kombine Satışları ve Beklentiler

Kombine satışlarının devam ettiğine değinen Kaymak, "Türkiye'de en uygun fiyatla kombine sunan kulübüz. Taraftarımızın takıma destek vereceğinden şüphem yok. Birlikte güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum," ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak TÜMOSAN...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos'ta deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak TÜMOSAN Konyaspor, sezonu galibiyetle açmaya odaklandı. Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

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