Konyaspor Umut Nayir ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Konyaspor Umut Nayir ile Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig takımlarından Konyaspor, forvet oyuncusu Umut Nayir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşil-beyazlı kulübün, Umut Nayir ile yaptığı anlaşma, futbolseverler tarafından merakla karşılandı.

İmza Törenine Katılım

Konyaspor'un yapılan açıklamasına göre, imza töreni Slovenya'da kamp yaptıkları otelde gerçekleştirildi. Törene, kulübün Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı da katıldı. İmza sırasında Konyaspor'un yeni transferi Umut Nayir duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Benim için büyük bir onur ve fırsat. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Umut Nayir’in Forma Numarası

Yeni transfer edilen Umut Nayir, takımda 22 numaralı formayı giyecek. Taraftarlar, onun performansını sabırsızlıkla bekliyor.