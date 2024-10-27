Konyaspor'un Gaziantep FK'ye Karşı Mağlubiyeti

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak Açıklamalarda Bulundu

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Konyaspor'un teknik sorumlusundan Fatih Serkan Albayrak, mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Maç Analizi

Albayrak, basın toplantısında maça istekli bir başlangıç yaptıklarını kaydetti. Ancak, erken dakikalarda yedikleri golün kendileri için dezavantaj olduğunu vurguladı. Maç sırasında attıkları golden sonra oyun disiplinlerinin bozulduğunu ifade eden Albayrak, "Burada aldığımız mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İstemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Oyun olarak ilk yarıda attığımız gole kadar her şey istediğimiz gibi gidiyordu." dedi.

Skorun Etkileri

Yedikleri golün ardından oyuncuların sahada paniğe kapıldığını dile getiren Albayrak, "Attığımız gol, bizim oyun disiplinimizi bozdu. Skoru korumak için içgüdüsel olarak anlamsız bir şekilde uzun topla hücuma çıkmaya başladık." şeklinde konuştu. Devam eden dakikalarda aldıkları gollere karşılık veremediklerini belirtirken, puan alamadıkları için duydukları üzüntüyü yineledi.