Konyaspor'un Teknik Sorumlusu Albayrak, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusı Fatih Serkan Albayrak, Galatasaray ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, takımının performansının umut verici olduğunu ifade etti. Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Konyaspor, Albayrak yönetiminde sahada iyi bir mücadele sergiledi.

Maç Öncesi Hazırlıklar ve Strateji

Albayrak, Galatasaray maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Kasımpaşa karşısında aldığımız 3 puanla moralle hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz ettik. Galatasaray, geriden oyun kurmayı seven bir takım olduğu için ona göre farklı bir dizilişle sahaya çıktık," dedi. Ayrıca, ilk yarıda gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi.

Pozisyon Yetenekleri ve Gelecek Umutları

Takımının rakibinden kapacağı toplarla pozisyon üretmeyi hedeflediğini aktaran Albayrak, "Bazı pozisyonları bu şekilde değerlendirdik. Eğer son pasları daha iyi yapabilseydik, daha iyi sonuçlar alabilirdik. Ancak bu durum gelecekte umut vadeden bir gelişme. Takımımızın mücadele gücü oldukça yüksek ve benzerine sahip çıkan bir ekibiz," şeklinde konuştu.

Albayrak, sözlerinin sonunda, takımın mücadele etme ve temaslı oyun anlayışıyla dikkat çekeceğini belirterek, gelecek maçlar için umut dolu olduklarını vurguladı.