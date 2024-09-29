Konyaspor'un Teknik Sorumlusundan Trabzonspor'a Tebrik

Konyaspor'un Trabzonspor Yenilgisi Sonrası Açıklamalar

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlususu Fatih Serkan Albayrak, Trabzonspor'a karşı 3-2 kaybettikleri maçın ardından basın toplantısı düzenledi.

Maçın Analizi ve Trabzonspor'a Tebrik

Albayrak, "Trabzonspor'u galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir müsabaka oldu" diyerek rakiplerinin başarısını vurguladı. Takımın oyun analizi hakkında konuşan Albayrak, Trabzonspor'un iç sahada etkili futbol oynadığını ve seyircisiyle birlikte sonuç almayı amaçladığını ifade etti.

Defansif Eksi ve Oyun Senaryosu

Albayrak, "Rakibin geri dönüşlerde yaşadığı sıkıntıları biliyorduk. 3. bölgede geri dönüşlerinde zorluklar yaşıyorlardı. Bu durum onların statik verileriyle de ortaya çıkıyor" şeklinde görüşlerini belirtti. Orta sahada iki savunma oyuncusuyla oynamalarının nedenini ise, oyunu dengelemek ve hızlı hücumlarla gol bulma üzerine plan yaptıklarına atfetti.

Puan Hedefleri ve Gelecek Maçlar

Erken yedikleri golün kendilerini etkilediğinin altını çizen Albayrak, penaltı atışının her oyuncu tarafından kaçırılabileceğine dikkat çekti. "Penaltıyı gole çevirseydik, vaktimiz olacaktı" diyerek, gelecekteki maçlar için umutlu konuştu. Albayrak, önlerinde bir Eyüpspor maçı bulunduğunu ifade ederek, iç sahada kazanamama durumlarına da vurgu yaptı. "İnşallah iç sahada taraftarımızı galibiyetle buluşturmak istiyoruz" dedi.