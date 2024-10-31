Konyaspor'un Yeni Teknik Direktörü Recep Uçar Oldu

Konyaspor'da Yeni Dönem

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ı getirdi. Kulüp, bu haberi resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Resmi Açıklama

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Recep Uçar ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz Recep Uçar'a Konyaspor'umuzda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Ali Çamdalı ile Veda

Alınan kötü sonuçların ardından Konyaspor, önceki teknik direktör Ali Çamdalı ile yollarını ayırmıştı. Yeni teknik direktör Recep Uçar'ın, kulübü ligde daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalara bir an önce başlaması bekleniyor.