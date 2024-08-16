Konyaspor ve Galatasaray Arasındaki Heyecan Dolu Karşılaşma

Konyaspor ve Galatasaray Maçında Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde, Konyaspor, evinde Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, son karşılaşmada yaptığı 4 değişiklikle dikkat çekti.

Galatasaray'ın İlk 11'inde Değişiklikler

Okan Buruk, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta belirlenen ilk 11'de köklü değişiklikler yaptı. Bu kez, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay ve Ziyech'in yerine, Nelsson, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Kerem Aktürkoğlu'na forma şansı verdi.

Galatasaray'ın sahaya çıkan kadrosu şöyleydi: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Dubois, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi. Yedek oyuncular arasında ise; Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Ziyech, Jelert, Yusuf Demir, Batshuayı, Efe Akman ve Metehan Baltacı yer aldı.

Konyaspor'un Kadrosunda İki Değişiklik

Konyaspor, Kasımpaşa maçının 11'inde yalnızca iki değişiklik yaptı. Teknik direktör Ali Çamdalı, Ufuk Akyol ve Damjanovic'in yerine Oğulcan Ülgün ile Aleksic'i tercih etti.

Yeşil-beyazlılar, karşılaşmaya Slowik, Uğurcan Yazğılı, Jevtovic, Adil Demirbağ, Guilherme, Oğulcan Ülgün, Ndao, Aleksic, Pedrinho, Yusuf Erdoğan ve Umut Nayir ilk 11'iyle çıktı. Ayrıca, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın tribünlerinin neredeyse tamamının dolduğu gözlendi.