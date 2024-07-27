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Konyaspor, Yavuz Aygün'ü Kadrosuna Katıyor

TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 16:19
Konyaspor, Yavuz Aygün'ü Kadrosuna Katıyor

Konyaspor, Yavuz Aygün ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün’ü transfer etti. 28 yaşındaki kaleci ile yapılan görüşmeler sonucunda 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmza Töreni ve Beklentiler

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, imza töreninin Slovenya'da gerçekleştirilen kamp sırasında düzenlendiği belirtildi. Kulüp, Yavuz Aygün'e yeşil-beyazlı forması altında başarılar dileyerek, “Yavuz, takımımızda 96 numaralı formayı terletecek. Hoş geldin Yavuz!” ifadeleri kullanıldı.

Yavuz Aygün Kimdir?

Yavuz Aygün, önceki kulüplerinde göstermiş olduğu performansla dikkat çeken bir kaleci. Şimdi ise Konyaspor'un hedeflerindeki başarıyı elde etmesi için elinden geleni yapacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü (fotoğrafta) transfer...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü (fotoğrafta) transfer etti. İmza töreni, takımın Slovenya'da kamp yaptığı otelde düzenlendi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü (fotoğrafta) transfer...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün'ü (fotoğrafta) transfer etti. İmza töreni, takımın Slovenya'da kamp yaptığı otelde düzenlendi.

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