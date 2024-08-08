Konyaspor Yeni Transferlerle Güçleniyor

Konyaspor, Yeni İsimlerle Kadrosunu Güçlendiriyor

Trendyol Süper Lig temsilcisi TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ve Nikola Boranijasevic'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Kulübün resmi açıklamasında, orta saha oyuncusu Aleksic ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Aleksic'in İlk Açıklamaları

Aleksic, transfer sonrası yaptığı açıklamada; "Konya'da olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hazır olduğumu düşünüyorum ve Konyaspor için elimden geleni yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca 5 sezon boyunca formasını giydiğim Başakşehir kulübüne de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Boranijasevic'in Heyecanı

Sağ bek oyuncusu Boranijasevic ise imza sonrası yaptığı açıklamada; "Konyaspor, büyük bir camia ve tutkulu bir taraftarı var. Onların karşısında oynamayı dört gözle bekliyorum. Beraber güçlü bir takım olacağız ve bu sezonu güzel geçireceğiz," şeklinde konuştu.

Erkut Çağlar Çelik'ten Değerlendirme

İki oyuncunun imza törenine katılan Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik, yeni transferlerin takıma büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti. Çelik, transfer çalışmalarının devam ettiğini ve "Aleksic ve Nikola ile imza törenlerini gerçekleştirdik. Hem tecrübeli futbolcular hem de geçmişte şampiyonluk yaşamış isimler. Takımda gidecek olan oyunculara bağlı olarak yeni transferler gerçekleştirebiliriz. Futbol şube olarak yoğun bir mesai içerisindeyiz. İnşallah bu sezon güzel sonuçlar alacağız," dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i (solda) renklerine bağladı. Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de (sağda) imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i (solda) renklerine bağladı. Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de (sağda) imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i (solda) renklerine bağladı. Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de (sağda) imza törenine katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Danijel Aleksic ile Nikola Boranijasevic'i (solda) renklerine bağladı. Futbol Şube Sorumlusu Erkut Çağlar Çelik de (sağda) imza törenine katıldı.