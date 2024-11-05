Kopenhag-RAMS Başakşehir Maçını Hollandalı Hakem Yönetecek

Kopenhag-RAMS Başakşehir Maçı Detayları

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle 7 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Maçın Hakem Üstlenimleri

Bu önemli mücadeleyi yönetecek isim, Hollandalı hakem Joey Kooij olarak belirlendi. Maç, Danimarka'nın Parken Stadı'nda, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Hakem Ekibi

Hakem Joey Kooij’un yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia üstlenecek. Maçta dördüncü hakem olarak Alex Bos görev alacak. Ayrıca, Jeroen Manschot VAR, Erwin Blank ise AVAR olarak atandı.