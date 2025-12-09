Körfez Gençlerbirliği 5-0 Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C Grubu 4. hafta maçında Körfez Gençlerbirliği, sahasında Kireçocakları Spor Kulübünü farklı bir skorla mağlup etti.
Maç Özeti
Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın 20. dakikasında Oğuzhan Taha Uzun ve 30. dakikada Muhammet Can Aydının golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Körfez temsilcisi; 65. dakikada Muhammet Ali Şahinkaya, 73. dakikada Kutay Bingöl ve 80. dakikada Utku Ocakın golleriyle maçı 5-0 kazanarak sahadan ayrıldı.
Tabloya Etkisi
Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği, puanını 10a yükselterek averajla C Grubu’ndaki liderliğini sürdürdü.
