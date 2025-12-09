DOLAR
Körfez Gençlerbirliği 5-0 Galibiyetle Liderliğini Sürdürdü

Körfez Gençlerbirliği, Kireçocakları SK'yi 5-0 mağlup ederek C Grubu'nda averajla liderliğini korudu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:56
Kocaeli Amatör Futbol U18 Ligi C Grubu 4. hafta maçında Körfez Gençlerbirliği, sahasında Kireçocakları Spor Kulübünü farklı bir skorla mağlup etti.

Maç Özeti

Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, maçın 20. dakikasında Oğuzhan Taha Uzun ve 30. dakikada Muhammet Can Aydının golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Körfez temsilcisi; 65. dakikada Muhammet Ali Şahinkaya, 73. dakikada Kutay Bingöl ve 80. dakikada Utku Ocakın golleriyle maçı 5-0 kazanarak sahadan ayrıldı.

Tabloya Etkisi

Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği, puanını 10a yükselterek averajla C Grubu’ndaki liderliğini sürdürdü.

