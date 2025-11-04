Körfez Gençlerbirliği Gölcük Harbiş'i 2-1 Yenip 3 Puan Aldı

Maç Özeti

Kocaeli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, genç kadrosuyla çıktığı 6. hafta maçında deplasmanda Gölcük Harbiş'i 2-1 mağlup etti.

Gölcük Kavaklı Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 15. dakikada Oğuzhan Taha Uzun ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Gölcük Harbiş, 20. dakikada Mustafa Taşçı ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Körfez Gençlerbirliği, 51. dakikada Çağrı Örgüç ile skoru 2-1 yaptı. Maç bu sonuçla tamamlandı.

Bu galibiyetle Körfez Gençlerbirliği puanını 11'e çıkararak ligde 4. sıraya yükseldi.

