Korkmaz Kardeşler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda Altın Peşinde

Gamze (24) ve Özlem Melek (19) Korkmaz, 17-25 Kasım'da Atina'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 45 ve 48 kiloda Türkiye'yi temsil edip altın hedefliyor.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 11:33
EREN BOZKURT - Muaythai Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayarak milli takıma katılma hakkı kazanan Gamze Korkmaz (24) ve kardeşi Özlem Melek Korkmaz (19), Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Lig Zaferi ve Milli Takım

Adana'da düzenlenen Muaythai Süper Ligi'nin 6. ayak finalinde rakiplerinin organizasyona katılmaması üzerine karşılaşmaya çıkmadan şampiyon olan Gamze Korkmaz ve Özlem Melek Korkmaz, milli takıma katılmaya hak kazandı.

Turnuva 17-25 Kasım tarihlerinde Atina'da yapılacak. Gamze 45 kiloda, Özlem Melek ise 48 kiloda ringe çıkacak.

Hedef: Altın Madalya

Gamze Korkmaz, yaklaşık 10 yıldır muaythai branşında mücadele ettiğini, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası müsabakalarda da dereceleri olduğunu söyledi. Gamze, 2022 ve 2023'te Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını, bu yıl düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ise ikincilik elde ettiğini belirtti.

"Yunanistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda kardeşim ve ben ülkemizi temsil edeceğiz. Çok çalışıyoruz. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve bayrağımızı şampiyonada dalgalandırmak için mücadele edeceğiz. Hedefimiz ülkemize altın madalya getirmek."

"Ben 45 kiloda mücadele ediyorum, o 48 kiloda dövüşüyor. Birbirimize partnerlik yapıyoruz. Bu da bence başarımızın en büyük etkenlerinden biri."

Gençlik Başarısından Büyükler Kategorisine

Özlem Melek Korkmaz ise muaythaiye ablasının tavsiyesiyle başladığını, Gençler Dünya ve Gençler Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını ve bu yıl ilk kez büyükler kategorisinde yarışacağını söyledi.

"Hedefim orada da birinci olup ülkemize altın madalyayla gelmek."

Kardeşlerin haftada 5 gün çift antrenman yaptığı, birbirlerine partnerlik ederek avantaj sağladıkları belirtildi.

Muaythai Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayarak milli takıma katılma hakkı kazanan Gamze Korkmaz (solda) ve kardeşi Özlem Melek Korkmaz (sağda), Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

