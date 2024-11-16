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Korumalı Futbol Milli Takımı, Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda Karşılaşacak

Türkiye Korumalı Futbol Milli Takımı, yarın Hollanda ile Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 16.11.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 09:17
Korumalı Futbol Milli Takımı, Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'nda Karşılaşacak

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası'nda Kritik Maç

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci maçında yarın Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Maç, Arnhem kentinde TSİ 17.00'de başlayacak. Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki ilk maçında İrlanda'yı 41-18 yenerek güzel bir başlangıç yapmıştı.

Türkiye, bu turnuvada A ligine yükselerek Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına girmeyi hedefliyor. Oyuncular, bu önemli maçta galip gelmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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