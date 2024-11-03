Korumalı Futbol Milli Takımı İrlanda'yı Farkla Geçti

Korumalı Futbol Milli Takımı'ndan Açılış Galibiyeti

Korumalı Futbol Avrupa Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, İrlanda ile karşılaştı ve maçı 41-18'lik skorla kazanarak organizasyona etkileyici bir başlangıç yaptı.

Müsabakanın Detayları

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen maç, Yenimahalle Hasan Doğan Stadı'nda yapıldı. Milli takım, İrlanda karşısındaki üstün performansı ile dikkat çekti.

Gelecek Hedefler

Maç sonrasında yapılan açıklamalarda, ay-yıldızlıların hedefinin A ligine yükselerek Avrupa'nın en iyi 10 takımından biri olmak olduğu vurgulandı. Milli takım, ikinci karşılaşmasını 17 Kasım'da deplasmanda Hollanda ile gerçekleştirecek.