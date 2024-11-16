Kosova, Romanya'yı UEFA'ya Şikayet Edecek

Kosova, Romanya’yı UEFA’ya Şikayet Ediyor

Kosova Futbol Federasyonu (FFK), UEFA Uluslar Ligi'nde dün gecesi Bükreş'te oynanan Romanya-Kosova maçında yaşanan olaylar nedeniyle Romanya’yı UEFA’ya şikayet edeceğini duyurdu. Maç, Rumen taraftarların “Sırbistan” tezahüratları nedeniyle Kosovalı futbolcuların uzatma dakikalarında sahayı terk etmesiyle tamamlanamadı.

FFK’nın yazılı açıklamasında, “Kosova milli marşının okunması sırasında 'Kosova Sırbistan’dır' ve 'Sırbistan' gibi sloganların atılması, sahaya sert cisimlerin atılması gibi hakaret ve provokasyon içeren eylemler maç boyunca mevcut olup, oyuncularımız için kabul edilemez bir atmosfer oluşturmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Federasyon, UEFA’nın disiplin organlarına sunulmak üzere delillerle desteklenecek bir şikayet hazırladığını açıkladı. Açıklamada, Rumen taraftarların sürekli olarak ırkçı ve Kosova karşıtı tezahüratlarının bulunduğu, bu tür davranışların fair-play ruhuna ve futbolun değerlerine ciddi zarar verdiği vurgulandı.

FFK, Rumen taraftar gruplarının Kosova bayrağını yakmasını gösteren görüntüleri de paylaştı. Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Hajrulla Çeku ise sosyal medya üzerinden “İrkçılığın sporda yeri yoktur” notuyla yaşananların “kabul edilemez” olduğunu bildirdi.

Çeku, “Ülkemize karşı yapılan her türlü ırkçılık ile hakareti kınıyoruz ve uluslararası futbol kurumlarını, spor etkinliklerinin bütünlüğünü korumak, devletler arasındaki saygı ve itibarı muhafaza etmek için harekete geçmeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grubu beşinci haftasında oynanan bu maç, Rumen taraftarların yaptığı tezahüratlar nedeniyle Kosovalı futbolcuların sahayı terk etmesi üzerine yarıda kaldı. Kosova’nın Sırbistan'dan ayrılarak 2008'de ilan ettiği bağımsızlığını Romanya tanımıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.