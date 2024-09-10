Kostic: Tadic ve Mourinho Fenerbahçe Tercihimi Etkiledi

Kostic'in Fenerbahçe Tercihi Nedenleri

Sarı-lacivertli ekibin yeni yüzü Filip Kostic, transfer sürecinde Dusan Tadic ve Jose Mourinho'nun varlığının kendisi için belirleyici olduğunu açıkladı.

Kostic Açıklamalarda Bulundu

Fenerbahçe'ye katıldığından beri büyük bir heyecan duyduğunu belirten Kostic, FBTV'ye verdiği demeçte, "İlk günden itibaren Fenerbahçe'ye gelmek istiyordum. Tadic ve Mourinho'nun burada olması benim için önemli sebeplerden bir tanesi" ifadelerini kullandı. "Tadic ile Yeniden Oynamak Çok Güzel"

Kostic, milli takım arkadaşı Tadic ile yeniden aynı takımda yer alacak olmanın kendisini motive ettiğini vurguladı. "Dusan benim en iyi arkadaşlarımdan biri ve artık kulüp bazında da onunla birlikte oynamak beni mutlu ediyor" dedi.

Mourinho'nun Etkisi

Portekizli teknik direktörün dünyanın en iyi antrenörlerinden biri olduğunu söyleyen Kostic, Fenerbahçe'ye en iyi şekilde katkı sağlamaya gayret edeceğini belirtti. 31 yaşındaki futbolcu, "Groningen'de oynarken şanssızlıklar yaşadım ama şimdi elimden gelenin en iyisini yapacağım" ifadelerini kullandı.

Kostic, hem Tadic ile hem de diğer takım arkadaşlarıyla oynamaktan memnuniyet duyacağını aktararak, "Bu büyük kulüp için savaşacak olmak gerçekten güzel" dedi.