Kovancılar Ortaokulu Yıldızları, Elazığ İçin Yeni Madalyalara Hazırlanıyor

Geçen yıl Yozgat'ta Elazığ'ı temsil eden Kovancılar Ortaokulu öğrencileri, antrenör Harun Yıldırım ile yeni sezona madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:32
Yozgat'taki deneyimle iddialı başlangıç

Geçtiğimiz yıl Yozgat'ta düzenlenen Karakucak Türkiye Şampiyonası'nda Elazığ'ı temsil eden Kovancılar Ortaokulu öğrencileri, antrenör Harun Yıldırım öncülüğünde yeni sezona hazırlanıyor.

Yıldızlar kategorisindeki sporcular, antrenörlerinin gözetiminde fiziksel ve teknik açıdan yoğun bir hazırlık süreci geçiriyor. Genç güreşçiler, geçen yıl elde ettikleri deneyimi bu sezon daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Antrenör Harun Yıldırım, öğrencilerinin hem fiziksel hem de teknik açıdan önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek, hedeflerinin bu yıl Elazığ'a yeni madalyalar kazandırmak olduğunu söyledi.

