Köyceğiz Belediyespor EHF Avrupa Kupası'na Veda Etti

Köyceğiz Belediyespor'un Avrupa Hentbol Serüveni Sona Erdi

Köyceğiz Belediyespor, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda güçlü rakibi RK Leotar ile karşılaştı. İlk maçı 37-33 kazanarak avantaj elde eden takım, rövanş karşılaşmasında Bosna Hersek'in temsilcisi RK Leotar ile mücadele etti.

Karşılaşmanın Detayları

Trebinje şehrinde bulunan SD Milos Mrdic Salonu'nda oynanan kritik maç, zorlu bir atmosferde geçti. İlk yarıyı ev sahibi RK Leotar 15-14 önde tamamladı. İkinci yarıda ise Köyceğiz Belediyespor, aradığı başarıyı bulamayarak karşılaşmayı 33-28 kaybetti. Köyceğiz Belediyespor için zorlu bir sezon geride kalıyor.

Bu sonuçla birlikte Köyceğiz Belediyespor, Avrupa Hentbol serisine veda ederek, önümüzdeki sezon için hazırlıklara yönelmek zorunda kalacak.